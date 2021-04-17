طالع: القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق القطاع.
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق القطاع.
وفيما يلي قائمة الأسعار:
أسعار الخضروات :
البندورة: 1 ك = 1.5 شيكل
خيار: 3 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل
سلق: 1ربطة = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 3 شيكل
كوسا: 1ك = 305 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 2 شيكل
بصل مصري: 1ك = 1.8 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
باذنجان : 1ك = 3 شيكل
لفت: اك = 1 شيكل
ورق عنب = 6 شيكل للوقية
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 2 شيكل
ثومة (وقية): 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 2 _ 4 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
فراولة 1ك = 3 شيكل
موز: 1 ك = 3.5 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
قشطة 1ك = 16 شيكل
شمام 1ك = 4 شيكل
كستناء 1ك = 12 شيكل
عنب أسود 1ك = 12 شيكل
رمان 1ك = 4 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 12 شيكل الكرتونة
دجاج: 10.5 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد
لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد
أسعار الخضروات :
البندورة: 1 ك = 1.5 شيكل
خيار: 3 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل
سلق: 1ربطة = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 3 شيكل
كوسا: 1ك = 305 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 2 شيكل
بصل مصري: 1ك = 1.8 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
باذنجان : 1ك = 3 شيكل
لفت: اك = 1 شيكل
ورق عنب = 6 شيكل للوقية
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 2 شيكل
ثومة (وقية): 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 2 _ 4 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
فراولة 1ك = 3 شيكل
موز: 1 ك = 3.5 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
قشطة 1ك = 16 شيكل
شمام 1ك = 4 شيكل
كستناء 1ك = 12 شيكل
عنب أسود 1ك = 12 شيكل
رمان 1ك = 4 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 12 شيكل الكرتونة
دجاج: 10.5 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد
لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد
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