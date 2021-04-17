المقرر غداً الأحد.. قيادي فلسطيني يكشف جدول أعمال اجتماع "التنفيذية" برئاسة الرئيس عباس





وقال: يوم غد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، وعلى جدول هذا الاجتماع العديد من الملفات سواء الاتصالات التي تجري مع أطراف المجتمع الدولي، على الصعيد السياسي من أجل عقد مؤتمر دولي لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام، والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأن سيتم بحث ما يجري من اتصالات لتمكين شعبنا الفلسطيني في المدينة المقدسة، من حقهم بالانتخاب.





وتابع أبو يوسف: لا يمكن القبول والتساوق مع ما يسمى (صفقة القرن) الأمريكية، بما يتعلق استثناء القدس ومنع الفلسطينيين هناك من الانتخاب، ولذلك يبقى هذا الأمر على جدول الأعمال.





وأكد بأن الاجتماع سيناقش أيضاً التحضيرات لإجراء الانتخابات بمراحلها وإزالة العقبات أمامها، والتي تؤكد على تمسكنا بهذه الانتخابات، كشكل من أشكال تجسيد الديمقراطية، والأهم من ذلك أنها تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنكشف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أجندة وجدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر عقده مساء غدٍ الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس.