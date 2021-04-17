العالول يعلق على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى





وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن هذا الاحتلال الذي يسعى بشكل دائم للسيطرة على القدس والأقصى، من أجل تهويدهما، وهذا صراع دائم.





وشدد على أن الغريب في ذلك، بأن هذا التصعيد يأتي في شهر رمضان وهو شهر العبادة الذي يكرس المسلمون وقتهم من أجل العبادة والذهاب إلى المسجد الأقصى.





وقال العالول: إن الاحتلال صعّد من انتهاكاته في محاولة لمنع المصلين من دخول الأقصى، ورفض إدخال الإفطار الذين يأتون من مدن بعيدة لأجل الصلاة في الأقصى، ومن أجل مساعدة المستوطنين للدخول للأقصى استفزازاً للمسلمين.





وأكد نائب رئيس حركة فتح، بأن الاعتداءات في الأقصى وفي كل أحياء القدس مسألة لا تتوقف، وأصبحت واضحة.





وقال: في نفس الوقت الذي نجد به كماً كبيراً من المواقف الرافضة والمقاومة في الميدان، نرى بوضوح أولئك السدنة المناضلين الثائرين حراس الأقصى المتواجدين دائما في داخل الأقصى ومحيطه، وحراك المرابطين والمرابطات الذين نفتخر بهم ونشد من أزرهم.

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، بأن الاحتلال بتصرفاته وممارساته بالقدس والمسجد الأقصى، يحاول تغيير خلق وقائع جديدة على الأرض تمس حياة الفلسطينيينن.