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السودان يكشف حقيقة أنباء زيارة وفد أمني إلى إسرائيل

السودان يكشف حقيقة أنباء زيارة وفد أمني إلى إسرائيل
زيارة كوهين في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، صحة الأنباء حول زيارة وفد أمني من بلادها لإسرائيل. 

وقالت في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) عربية، إن العلاقات مع إسرائيل يجب ان تكون محل إجماع من السودانيين.

وبدوره لفت رئيس مجلس السيادة الانتقالي في الخرطوم، عبد الفتاح البرهان، إلى أن وفدًا إسرائيليًا زار السودان مرة واحدة،  مضيفاً في حديث لقناة (العربية) أنه لا توجد حاليا مبادرة لزيارة إسرائيل.

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء نقلت عن مسؤولين سودانيين: إن السودان قبل دعوة لزيارة إسرائيل لكن الخطط تغيرت فيما بعد. ولم يقدما تفسيرا لهذا التغيير.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن جهاز المخابرات العامة بعدم "صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول زيارة وفد أمني لدولة إسرائيل ونفى صدور توجيهات بذلك". كما نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني ذلك أيضا. 

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