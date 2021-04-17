تحذيرات من الأرصاد.. كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على فلسطين

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 29-20 32-23 35-24 بيت لحم 29-20 32-23 35-24 رام الله والبيرة 28-19 31-22 34-23 طولكرم 29-19 33-25 38-27 نابلس 30-21 33-24 36-25 قلقيلية 29-19 33-25 38-27 جنين 30-21 34-24 37-26 سلفيت 29-20 32-23 35-24 طوباس 31-21 35-24 38-27 روابي 30-21 33-24 36-25 الخليل 28-19 31-22 34-23 غزه 26-19 33-26 38-28 أريحا 37-24 39-27 43-29 خانيونس 26-19 33-26 38-28 الأغوار الشمالية 35-22 37-25 41-27 رفح 28-19 33-25 39-27

رام الله - دنيا الوطنكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية ويكون الجو حاراً في معظم المناطق حار جداً في الأغوار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً في معظم المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، تعمق آخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، انحسار الموجة الحارة، ويطرأ ا نخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام وبقاء الجو حاراً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الأحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: