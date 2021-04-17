شاهد: لحظة استهداف طائرات الاحتلال موقع للمقاومة غربي رفح





وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم السبت، سلسلة غارات، على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.





















رام الله - دنيا الوطننشر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقع للمقاومة الفلسطينية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.