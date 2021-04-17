شاهد: لحظة استهداف طائرات الاحتلال موقع للمقاومة غربي رفح
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقع للمقاومة الفلسطينية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
نشر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقع للمقاومة الفلسطينية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم السبت، سلسلة غارات، على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.
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