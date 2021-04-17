ماذا علقت حركة حماس على القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة بغزة؟









رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): "لليوم الثاني على التوالي تعيش غزة تحت قصف صهيوني، في وقت السحر من ليالي رمضان".وأضاف: "برغم عنف القصف وإرهاب المحتل، تكابر غزة وتقاتل، تصبر وترابط، لا تنكسر ولن تنحني، وتصحو كالعادة على نهار جديد تبحث فيه عن حياتها الكريمة وتستكمل جهادها، مع كل مدن فلسطين؛ لتنتزع حريتها من المحتل".