شاهد: طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة بقطاع غزة









رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.في التفاصيل، أفادت إذاعة (صوت الأقصى)، بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ ما بين الاستطلاع والحربي، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أرضاً زراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.في السياق ذاته، أكدت الإذاعة، أن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ، موقع بدر التابع للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.من جهته، أكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، أن وزارته تتابع الحالة الميدانية في القطاع، نافيا في الوقت ذاته وصول مستشفى أبو يوسف النجار جنوبي قطاع غزة، أي إصابة حتى اللحظة.بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمت الطائرات المقاتلة والطائرات التابعة للجيش الإسرائيلي مؤخرًا، عددًا من الأهداف في قطاع غزة، بما في ذلك منشأة تدريب تابعة لحماس، وموقعاً لتصنيع قاذفات مضادة للطائرات قيد التطوير، ومصنع يستخدم لإنتاج الباطون لحفر الأنفاق وموقعاً لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية لنفق هجومي تابع لحماس، رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه الغلاف".من جانبه، قال أور هيلر، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية: "سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم عدة أهداف في قطاع غزة، رداً على إطلاق الصاروخ".