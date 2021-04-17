شاهد: ست إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين قرب باب العامود











رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان، لم تعرف هوياتهم بعد، قرب باب العامود بالقدس المحتلة عقب الاعتداء على المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك.وقالت مصادر محلية وجمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المطاطي ضد جموع المصلين، وإنها اعتقلت عددا منهم، وأصابت آخرين، حيث نقلت طواقم الجمعية 6 مصابين إلى المستشفيات، واصفة إصابة 4 منهم بالمتوسطة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يشار إلى أن قوات الاحتلال ومنذ بداية شهر رمضان تهاجم المواطنين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك قرب بابي العامود والزاهرة بشكل يومي.هذا وأدى نحو 70 ألف مواطن صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك.