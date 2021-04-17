"مستعربون" يختطفون شابا من الطور خلال مواجهات في باب العامود

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم الجمعة، شابا من بلدة الطور بالقدس المحتلة، خلال مواجهات في ساحة باب العامود بالقدس القديمة.



وقالت مصادر محلية، إن "مستعربين" اختطفوا الشاب علاء ابو جمعة (18 عاما)، وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت لليوم الرابع على التوالي، عند بابي الزاهرة والعامود بالقدس القديمة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.