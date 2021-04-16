العربية الفلسطينية تدعو الى تدويل قضية الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، إلى تدويل قضية الأسرى، مبينا السبب " لتكون قضية رأي عام دولي"، كاشفا النقاب عن مساع فلسطينية لجعل قضية الأسرى الفلسطينيين تتصدر المشهد العربي والإقليمي و الدولي.



وأعلن عاشور اليوم في تصريحاته جملة من الفعاليات دعما و إسناد للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، موضحا:" بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني"، ملمحا أن ذلك يأتي في إطار تبيان معاناة أسرانا، وتعذيبهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس الإهمال الطبي في علاج الأسرى المرضى، لافتا الى ان ذلك يخالف القانون الدولي، و الإنساني، مطالبا فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق إنسانية أسرانا و كرامته، مشددا على:" لن ننسى أسرانا الذين ضحوا بأعمارهم"، مضيفا" لتكون حياتهم قنطرة يعبر عليها شعبنا نحو إقامة دولته المستقلة".