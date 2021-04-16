شؤون فلسطينية

مجدلاني: اعلان أعضاء بالكونغرس ربط المساعدات لإسرائيل باحترام الفلسطينيين خطوة بالاتجاه الصحيح

مجدلاني: اعلان أعضاء بالكونغرس ربط المساعدات لإسرائيل باحترام الفلسطينيين خطوة بالاتجاه الصحيح
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني إعلان 14 عضو كونغرس و70 مؤسسة ومنظمة أميركية تأييدهم لمشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم، الذي يربط المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني بأنه خطوة بالاتجاه الصحيح نحو الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع د. مجدلاني أن مشروع القانون يهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينية التي تعيش في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، يشكل خطوة متقدمة وتماشيا مع كافة القوانين الدولية وحقوق الانسان.

قائلا نتطلع لعودة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة بما يحقق لشعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة.

وأضاف نأمل أن تمارس هذه المؤسسات ضغوطا على إسرائيل لوقف التوسع والاستيطان في الأراضي المحتلة، وخاصة عمليات التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس.

ودعا مجدلاني لمزيد من الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات وإجراء الانتخابات في العاصمة القدس.

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