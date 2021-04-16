قناة (كان): رسالة من واشنطن للقيادة الفلسطينية حول الانتخابات.. ماذا جاء بها؟

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد جال بيرجير، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، بأن هناك رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية الى القيادة الفلسطينية في رام الله، بأنها لن تعارض تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وأنها تتفهم ذلك.



وبحسب الرسالة، فإن الإدارة الامريكية وبشكل عام، تؤيد الانتخابات الفلسطينية، ولكنها تعرف التحديات مثل (كورونا) والوضع الاقتصادي، والتحديات السياسية مثل سيطرة إسرائيل على القدس، وصعود جهات تعارض حل الدولتين.