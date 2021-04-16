الرئيس عباس يمنح امين عام الصليب الأحمر اللبناني وسام بيت لحم

وجاء تكريم الكتاني تقديراً لدوره الانساني الرفيع وقيادته الحكيمة والمسؤولة للصليب الاحمر اللبناني ولطواقمه الشجاعة في اصعب الظروف، وتثميناً للصفات الطيبة التي يتحلى بها ولحسه القومي العالي وتفانيه في تقديم الخدمات للجميع وبما فيها ابناء الشعب الفلسطيني.



وقال الكتاني في حديث ل"وفا" بعد التكريم " اولاً اشكر الرئيس محمود عباس على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة، واشكر السفير اشرف دبور الذي نتابع نحن واياه كل المهام المتعلقة بالشعب الفلسطيني."





واضاف "الشكر موصول للهلال الاحمر الفلسطيني بشخص الدكتور يونس الخطيب حيث نتابع عملنا ومهمامنا ونكمل بعضنا البعض لنساعد كل انسان محتاج."





وتابع "الشعب الفلسطيني بشكل خاص بحاجة الى دعم كامل وسنكون الى جانبه بالتعاون والتنسيق مع السفير دبور والهلال الاحمر الفلسطيني لنكمل رسالتنا ونتعاون جميعنا لنتخطى هذه المحنة الكبيرة من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية."





وختم " ان الصليب الاحمر اللبناني موجود ومنتشر على كافة الاراضي اللبنانية ليدعم كل انسان محتاج."









رام الله - دنيا الوطننيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور ورئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب اليوم الجمعة، امين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج الكتاني نجمة بيت لحم من وسام بيت لحم بحضور مدير جميعة الهلال فرع لبنان الدكتور سامر شحادة.