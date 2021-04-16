دولي

فرنسا تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا)

فرنسا تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 36442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه أكثر من 38 ألف إصابة.

وفي المستشفيات، يتم حاليا علاج 30472 مريضا بالفيروس، أي أقل بـ196 حالة مقارنة مع اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وانخفض عدد المرضى داخل وحدات العناية المركزة بواقع 10 حالات ليصل إلى 5914 مريضا، وهذا هو الانخفاض اليومي الثاني فقط في أسبوع.

كما أبلغت السلطات الصحية عن 331 وفاة بسبب الفيروس في اليوم المنصرم، ليصبح المجموع 100404 وفيات منذ بداية الوباء، حيث تم تجاوز عتبة الـ100 ألف حالة يوم الخميس.

وتلقى نحو 12 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل من لقاح كوفيد-19 في البلاد.

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