المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 13 دولة جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة جديدة، في إطار قيود الوقاية من (كورونا).



وأوضح المكتب الوطني للمطارات في المغرب أنه "ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي حتى 21 أيار/ مايو المقبل.



وأودى فيروس (كورونا) المستجد، منذ تفشيه في المغرب، بحياة أكثر من 9800 شخص، فيما أصيب أكثر من نصف مليون آخرين وفقا للسلطات الصحية بالبلاد.