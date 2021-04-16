اطلاق صاروخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي بـ(أشكول)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (مفزاك درومي)، بأن صاروخاً أطلق، مساء اليوم الجمعة، من جنوب قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة (أشكول)، مما أسفر عن ذلك إطلاق صفارات الإنذار في المكان.



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في أشكول، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف".



من جانبه، قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: "يبدو أن الرسالة الأخيرة من الجيش إلى حركة حماس لم تنجح"، في إشارة منه للقصف الذي وقع فجر اليوم الجمعة.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصف، فجر اليوم الجمعة، نقاط رصد ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع تجاه مستوطنة (سديروت).