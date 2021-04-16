الصحة الأردنية: تسجيل 60 وفاة و 2732 إصابة بفيروس (كورونا)



وتوزعت الإصابات الجديدة على 1379 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 369 حالة في محافظة إربد، منها 18 حالة في الرمثا، 260 حالة في محافظة الزرقاء، 120 حالة في محافظة البلقاء، 113 حالة في محافظة المفرق، 112 حالة في محافظة جرش، 98 حالة في محافظة الكرك، 69 حالة في محافظة عجلون، 67 حالة في محافظة مأدبا، 61 حالة في محافظة العقبة، 50 حالة في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا، 34 حالة في محافظة الطفيلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا).



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 47841 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 245 حالة، فيما غادرت 294 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2265 حالة.



وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 38% ، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 66%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 40%.



وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 42%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 63%، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 36%.



كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 22%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 26%.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4042 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 625912 حالة.



وأضاف أن 22013 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6448333 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 12.41 %، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 13.62%.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 60 حالة وفاة و 2732 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8117 وفاة و681870 إصابة.