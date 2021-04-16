دولي

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا في وفيات (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا في وفيات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 429 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 380 وفاة بالفيروس.

وسجلت السلطات الصحية 15943 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 16974 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء التفشي إلى 116366 وفاة، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 3842079 حالة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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