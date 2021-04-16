شؤون فلسطينية

مظاهرة في الشيخ جراح بالقدس رفضًا للتهجير

مظاهرة في الشيخ جراح بالقدس رفضًا للتهجير
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر مئات المقدسيين ومتضامنين معهم، اليوم الجمعة، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة احتجاجا على الهجمات الاستيطانية والمخططات الإسرائيلية بهدمه وتهجير أهله.

وقالت النائب في "الكنيست" عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان: "إن المظاهرة تأتي صرخة ضد جرائم استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين بشتى الطرق، مؤكدة أن الشيخ جراح كسائر أحياء الشطر الشرقي من القدس مناطق محتلة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشددت على أن الاستيطان غير شرعي وهو جزء من مشروع السلب والنهب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

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