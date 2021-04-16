شاهد: سريان الحظر الكلي لحركة المركبات بقطاع غزة اليوم الجمعة

















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صوراً تظهر سريان الحظر الكلي لحركة المركبات في القطاع، اليوم الجمعة.وأشارت الوزارة، إلى أن الحظر سيستمر حتى صباح الأحد، وذلك ضمن إجراءات مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا).