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مصابون في حادث تصادم بين عشرات السيارات بالجزائر

مصابون في حادث تصادم بين عشرات السيارات بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أدى حادث تصادم تسلسلي بين عشرات السيارات، مساء يوم الخميس، غربي العاصمة الجزائر، إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تعطلت حركة المرور قبيل الإفطار.

ووقع الحادث في في منطقة خميس مليانة، على الطريق السريع، في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء، باتجاه وهران، غربي البلاد، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية عين الدفلى وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرجى في عين المكان.

وحجب الضباب الكثيف الرؤية و ساهم هطول الأمطار في انزلاق السيارات.

وفي سنة 2020، أسفرت حوادث السير بالجزائر عن مصرع 2294 شخصا وإصابة 9963 آخرين بجروح، بحسب بيانات صادرة عن الدرك الوطني في البلاد.

ويقول المسؤولون إن العامل البشري هو العامل السبب الأكبر لوقوع حوادث، من جراء عدم احترام سائقين كثيرين لقوانين السلامة.

لكن سنة 2020 التي انتشر فيها وباء كورونا، شهدت تراجعا مهما لحوادث السير في الجزائر مقارنة بعام 2019.

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