تونس: إنقاذ أربعة مهاجرين غير شرعيين وغرق 21 أخرين



وقال الضابط بالحماية المدنية بمدينة صفاقس، مراد المشري، في تصريح لـ(سكاي نيوز عربية): "إن قوات الحرس البحري والجيش البحري والحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين".



وأضاف المشري أنه تم "انتشال 21 جثة بعد غرق قارب كان يقلهم الى سواحل جنوبي إيطاليا في عملية إبحار غير قانونية، قبالة سواحل منطقة سيدي منصور التابعة لولاية صفاقس جنوب شرقي تونس".



وأكد المشري أن جنسيات الغرقى والذين تم إنقاذهم كلهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.



كما أكد أن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية في منطقة الغرق، مشيرا إلى أن الأرقام المقدمة هي حصيلة أولية في انتظار الانتهاء من البحث عن ناجين او غرقى عبر قوات من الغطاسة التابعة للحرس والجيش البحري التونسي.



من جهتها، قالت فرانس برس إنه تم انتشار 20 جثة تعود "لأحد عشر رجلا و8 نساء ورضيع تم انتشالهم قبالة سواحل صفاقس الخميس" وتم نقلهم الى المستشفى المحلي بمحافظة صفاقس.



وكانت عمليات البحث عن المفقودين توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية الجمعة على أن تستأنف السبت.



يشار إلى أن محاولات الهجرة وعبور المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط ارتفعت في العام 2020.



ولقي 292 مهاجرا على الأقل حتفهم منذ يناير 2021 في المتوسط، بينما ناهز العدد 1200 في العام 2020 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.



وهذه هي المرة الثانية خلال 3 أيام التي تعلن فيها تونس عن غرق 21 مهاجرا غير شرعي، حيث سبق أن كشفت عن غرق 21 مهاجرا من ساجل العاج.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت تونس اليوم، الجمعة، أنه تم إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين، بينما كشفت عن غرق 21 مهاجرا، الخميس، واعتبر 15 في عداد المفقودين.