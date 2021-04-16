الصحة الإسرائيلية: تشخيص سبع حالات مصابة بالطفرة الهندية لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم اكتشاف لأول مرة عدة حالات مصابة بالطفرة الهندية لفيروس (كورونا).



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه تم تشخيص سبع حالات مصابة بالطفرة الهندية لفيروس (كورونا) في إسرائيل، بين العائدين من الخارج.