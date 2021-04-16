شؤون فلسطينية

أسامة حمدان: لا انتخابات بدون القدس والاحتلال يماطل بالتوصل لصفقة تبادل أسرى

أسامة حمدان: لا انتخابات بدون القدس والاحتلال يماطل بالتوصل لصفقة تبادل أسرى
رام الله - دنيا الوطن
اكد أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التدخل في الانتخابات بأشكال وأنماط مختلفة، لافتا إلى أنه منزعج من إجراء الانتخابات، لأنها ستعيد بناء المؤسسات الفلسطينية.

وقال حمدان في لقاء على قناة (الأقصى الفضائية)، مساء اليوم الجمعة: "سنفعل كل شيء ممكن لإنجاز الانتخابات في القدس"، مضيفا: "لا انتخابات بدون القدس ويجب أن نخوض المعركة لإجرائها هناك".

وفي السياق، أكد القيادي في حماس، أن الشعب الفلسطيني لن يعبأ بمحاولات الاحتلال وسيتجه صوب الخيار الطبيعي الذي يقلق منه على مشروعه، لافتا إلى أن الاعتقالات بحق مرشحي قائمة (القدس موعدنا)، لن تؤثر على الاندفاع نحو الانتخابات، حيث أن الشعب الفلسطيني سينتخب من يعبر عنه.

وقال: "اختيارنا لاسم قائمة القدس موعدنا هو عنوان واضح أننا في نهاية المطاف سنحرر القدس".

في سياق آخر، أكد حمدان أن الاحتلال الاسرائيلي يماطل في التوصل لصفقة تبادل أسرى، لأن نتنياهو لا يريد دفع الثمن، مشيرا إلى أن حركته حريصة على أن يخرج الاسرى الفلسطينيون من السجون بأسرع، لكن بالثمن المناسب.

وحول ملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أكد القيادي بحماس أن هؤلاء المعتقلين لم يفعلوا أي شيء سوى دعم شعبهم ومقاومتهم، وهناك أكثر من ستين معتقلا فلسطينيا في السعودية دون جُرم يستحق الاعتقال.

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