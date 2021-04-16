روسيا تصدر قرارا بشأن تطعيم المسلمين ضد (كورونا) أثناء الصيام

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رام الله - دنيا الوطن

سمحت الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، اليوم الجمعة، للصائمين بالتطعيم ضد فيروس (كورونا) أثناء الصيام في شهر رمضان.



خلال شهر رمضان المبارك، يمكن تطعيم المسلمين ضد فيروس (كورونا). ولسوا بحاجة إلى انتظار غروب الشمس للحصول على الحقنة، بحسب الإدارة.



وسمحت المديرية الروحية بالتطعيم ضد COVID-19 في أي وقت من اليوم، حيث أن هذا لا يتعارض مع تعاليم الإسلام، بحسب ما ذكرت صحيفة (mir24).



يقترح الأطباء في روسيا إنشاء محطات تطعيم متنقلة في جميع المساجد الرئيسية حتى يتمكن المصلون من تلقي اللقاحات بشكل أسهل.



كما أعلن رئيس مختبر آليات الاختلاف السكاني من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في مركز"غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، في شهر شباط الماضي، أن مكونات لقاح "سبوتنيك في" والذي يمكن لأي شخص التعرف عليها، لا تحتوي على مكونات محظورة من وجهة النظر الإسلامية.



اللقاحات الجديدة تتوافق مع متطلبات الدين الإسلامي، الحلال. كان المؤمنون قلقين بشكل خاص بشأن استخدام جيلاتين لحم الخنزير في عملية التصنيع.



هذا وصرحت دار الإفتاء في تتارستان، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأنه إذا تم استخدام جيلاتين لحم الخنزير بطريقة ما، فإن اللقاح يعتبر غير حلال، ويجب على علماء الدين أن يقرروا ما إذا كان من المقبول استخدامه من قبل المسلمين.