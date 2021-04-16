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الحريري يلتقي لافروف في مبنى الخارجية الروسية في موسكو

الحريري يلتقي لافروف في مبنى الخارجية الروسية في موسكو
رام الله - دنيا الوطن
وصل سعد الدين الحريري، اليوم الجمعة، إلى مبنى الخارجية الروسية وسط العاصمة موسكو، وذلك للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب وكالة (سبوتنيك)، فإن الحريري وصل إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية بمرافقة أمنية وتم استقباله على صعيد رسمي ضم دبلوماسيين بارزين.

كما ضم الوفد الحريري شخصيات مرافقة لزيارته إلى موسكو بدعوة من رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الحريري يخطط للقاء لافروف لمناقشة الوضع في لبنان، حيث تتواصل عملية تشكيل حكومة جديدة في البلاد، كما سيتم التطرق إلى قضايا تطوير التعاون الثنائي.

واستغرقت الزيارة نحو ساعة بين الطرفين وغادر الحريري المبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.

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