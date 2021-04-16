أردوغان يحذر إسرائيل: علاقاتنا لن تتحسن ما دمتم تقصفون غزة





وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت، فجر اليوم الجمعة، عدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ تجاه مستوطنة (سديروت).





رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل من أن استمرار غاراتها على قطاع غزة، قد يضر بالعلاقات الثنائية ويوقف تطورها.وقال أردوغان، اليوم الجمعة: "طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).