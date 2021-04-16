راصد جوي يتحدث عن الكتلة الهوائية الحارة بفلسطين.. وهذا نصيب قطاع غزة منها

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رام الله - دنيا الوطن

قال ليث العلامي، الراصد الجوي: "إن فلسطين المحتلة، ستشهد موجة حر شديدة يوم الاثنين المقبل"، مؤكدا أن قطاع غزة سيكون الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة.



وأضاف العلامي في تصريح نشره، اليوم الجمعة على صفحته في موقع (فيسبوك): "تندفع كتلة هوائية حارة أخرى قادمة من غرب المنطقة عبر صحراء افريقيا، لتلتقي الكتلة الحارة الأولى مع الثانية فوق المنطقة، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس في كافة المناطق وبالأخص يوم الأثنين حيث سيكون شديد الحرارة".



وأشار إلى أن درجات الحرارة في قطاع غزة ستكون الأعلى، حيث من المتوقع أن تصل لأكثر من 40 درجة مئوية يوم الاثنين المقبل، فيما تكون درجات الحرارة في باقي المناطق ما بين 35 - 40 درجة.



وأما غدا السبت، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية