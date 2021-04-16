قناة إسرائيلية: غزة هي الساحة الأكثر تعقيداً.. وهذا ما سيحدث بالحرب المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحسب التقييم السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، فإن غزة هي الساحة الأكثر تعقيدا في العالم، ولا يوجد ساحة أخرى مثلها، لافتا إلى أنه في المواجهة المقبلة سيكون إطلاق الصواريخ كثيفاً وعلى نطاق أوسع.



وقالت القناة، وفقا للتقييم: "على الرغم من أزمة (كورونا) في قطاع غزة، إلا أن حكرة حماس تواصل مراكمة وبناء قوتها العسكرية وتهريب الأسلحة، فلا شك أنه يعاظمون قوتهم".



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، فجر اليوم الجمعة، نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ من القطاع سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة (سديروت).