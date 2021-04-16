شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل 19 حالة وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 19 حالة وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 32، نابلس، 182، قلقيلية 29، طولكرم 57، جنين 84، سلفيت 13، أريحا والأغوار 9، الخليل 72، رام الله والبيرة 87، بيت لحم 22، ضواحي القدس 3" ، قطاع غزة 1138، مدينة القدس 46. 

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 51، نابلس 322، قلقيلية 13، طولكرم 73، جنين 161، سلفيت 2، أريحا والأغوار 7، الخليل 86، رام الله والبيرة 205، بيت لحم 48، ضواحي القدس 6" ، قطاع غزة 1205، مدينة القدس 97.

وتم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: "طولكرم 2، نابلس 2، ضواحي القدس 1، الخليل 1، رام الله والبيرة 1"، وتم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس. 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 172 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 514 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة الجمعة: 16/04/2021

الإصابات الجديدة

-القدس: 46

-الضفة الغربية: 590

-قطاع غزة: 1138

*حالات التعافي الجديدة*

-القدس: 97

-الضفة الغربية: 974

-قطاع غزة: 1205

*حالات الوفاة الجديدة*

-القدس: 1

-الضفة الغربية: 7

-قطاع غزة: 11

*المرضى في العناية المكثفة: 172*

*المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 54*

*المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 514*

*عدد الفحوصات: 6489*

*إجمالي عدد المواطنين المطعمين*

- الضفة الغربية: 124984

- قطاع غزة: 34770.

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