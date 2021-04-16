مستوطنون يستولون على "كهف" ويتلفون محاصيل زراعية للمواطنين شرق يطا

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رام الله - دنيا الوطن

استولى مستوطنون، اليوم الجمعة، على "كهف" وأتلفوا محاصيلا زراعية للمواطنين في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب محافظة الخليل.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة "حفات ماعون" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا، استولوا على "كهف"، تعود ملكيته لعائلة داود، وأطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين وأتلفوا محاصيلهم الزراعية بمنطقة مغاير العبيد بمسافر يطا.



وأضاف: إن هذا الاعتداء يأتي على الرغم من وجود حكما قضائيا من المحاكم الإسرائيلية يمنع دخول المستوطنين لتلك المنطقة، كان المواطنون قد تمكنوا من انتزاعه بعد محاولة المستوطنون الاستيلاء على تلك المنطقة قبل عدة أعوام.