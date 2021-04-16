شاهد: العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة بأن السلطات عثرت على أموال طائلة وذهب وفضة تحت أنقاض مدينة الموصل، التي كان تنظيم الدولة قد استولى عليها.ووفق وكالة (شفق نيوز) فقد قال البيان بهذا الشأن إن "مديرية شرطة محافظة نينوى (مركزها الموصل) وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم الدولة، خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة، والذي يعرف بديوان المالية".وأوضح البيان أن الشرطة تمكنت من ضبط المبالغ المالية التالية:- مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار أمريكي فئة المائة دولار- سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي- خمسة عشر كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية للتنظيم- أربعمائة وثمانية وخمسون غراما من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لتنظيم الدولة- مئتان وستة وخمسون غراما مواد معدنية مجهولة النوع، وسبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضةوأفاد بيان وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بأنه جرى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ المالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ضبطت في منطقة الموصل القديمة، في الجانب الايمن من المدينة".