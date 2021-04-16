عربي

مصرع سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

مصرع سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض
أفادت وسائل إعلام سعودية، بمصرع مواطن متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي في الرياض.

ووفق ما نقلت صحيفة (سبق) فإن الجهات الأمنية باشرت الموقع بعد تلقيها بلاغا حول الحادث، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم.

وأضافت الصحيفة أنه "على الرغم من تمكنها من تخليص المواطن من بين فكي الأسد، إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها".

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المتوفي شاب كان في 22 من عمره، كما تداول مستخدمون لقطات فيديو لأسد قتيل يعتقد أنه هاجم المواطن.

أخبار ذات صلة

شاهد: العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

شاهد: العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

لبنان: بشرى بانخفاض حالات الاستشفاء جراء (كورونا)

لبنان: بشرى بانخفاض حالات الاستشفاء جراء (كورونا)

الحكومة الكويتية تنفي تقديم بعض وزارائها استقالاتهم

الحكومة الكويتية تنفي تقديم بعض وزارائها استقالاتهم

الرياض تدين استهداف مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

الرياض تدين استهداف مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

أبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليمية

أبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليمية

السيسي: يجب تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على المنطقة بالكامل

السيسي: يجب تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على المنطقة بالكامل

مجلس الأمن الدولي يصوت على مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يصوت على مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

البرلمان العربي يعرب عن قلقه إزاء قرار إيران بشأن تخصيب اليوارنيوم

البرلمان العربي يعرب عن قلقه إزاء قرار إيران بشأن تخصيب اليوارنيوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى الزحف نحو المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

حماس تدعو إلى الزحف نحو المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

موظفو التشريعي بقطاع غزة يوجهون رسالة للرئيس عباس ورئيس الوزراء

موظفو التشريعي بقطاع غزة يوجهون رسالة للرئيس عباس ورئيس الوزراء

حزب الشعب يدين ممارسات الاحتلال في القدس ويؤكد على المشاركة الكاملة للمقدسيين بالانتخابات

حزب الشعب يدين ممارسات الاحتلال في القدس ويؤكد على المشاركة الكاملة للمقدسيين بالانتخابات

لـ 10 سنوات وغرامة مالية.. الحكم على متهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بالأشغال الشاقة

لـ 10 سنوات وغرامة مالية.. الحكم على متهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بالأشغال الشاقة

الاحتلال يعتقل فتاة على حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل فتاة على حاجز قلنديا شمال القدس

المطران حنا: التوسع الاستيطاني والظلم والعنف الممارس بحق شعبنا جرائم بحق الانسانية

المطران حنا: التوسع الاستيطاني والظلم والعنف الممارس بحق شعبنا جرائم بحق الانسانية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة وقت السحور

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة وقت السحور

منوعات

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج &#34;إنتي مين أصلاً&#34;

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج "إنتي مين أصلاً"

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

عربي

شاهد: العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

شاهد: العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

مصرع سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

مصرع سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

لبنان: بشرى بانخفاض حالات الاستشفاء جراء (كورونا)

لبنان: بشرى بانخفاض حالات الاستشفاء جراء (كورونا)

الحكومة الكويتية تنفي تقديم بعض وزارائها استقالاتهم

الحكومة الكويتية تنفي تقديم بعض وزارائها استقالاتهم