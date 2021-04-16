مصرع سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

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أفادت وسائل إعلام سعودية، بمصرع مواطن متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي في الرياض.



ووفق ما نقلت صحيفة (سبق) فإن الجهات الأمنية باشرت الموقع بعد تلقيها بلاغا حول الحادث، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم.



وأضافت الصحيفة أنه "على الرغم من تمكنها من تخليص المواطن من بين فكي الأسد، إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها".



وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المتوفي شاب كان في 22 من عمره، كما تداول مستخدمون لقطات فيديو لأسد قتيل يعتقد أنه هاجم المواطن.