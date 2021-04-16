الكشف عن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1138 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الصحة بغزة، أنها أجرت 3302 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، سجلت خلالها ( 1138) اصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تعافي 1205 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وكشفت أن اجمالي تراكمي للمصابين في قطاع غزة 88304 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 20928 حالة، واجمالي المتعافين 66648 حالة، اجمالي الوفيات 728 حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 284 حالة.أما عن التطعيمات، فقد أفادت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 32797 شخص.