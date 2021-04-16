شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى الزحف نحو المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

حماس تدعو إلى الزحف نحو المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الجمعة، يتصاعد سلوك الاحتلال العنصري تجاه المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه يومياً مع بداية شهر رمضان المبارك في محاولة يائسة لفرض واقع جديد وتنفيذ إجراءات إسرائيلية تستهدف المسجد الأقصى والشعائر الدينية فيه.

ودعا القانوع أبناء شعبنا إلى الزحف نحو المسجد الأقصى  وشد الرحال إليه والرباط في ساحاته في شهر رمضان المبارك وذلك لحمايته من الاعتداءات الصهيونية  المستمرة والتصدي لعمليات العبث فيه .

وأضاف القانوع " إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية من اقتحام المصلى القبلي واعتقال عشرات المصلين والمعتكفين فيه وما تلاه اليوم من نصب حواجز حديدية في محيط المسجد الأقصى لعرقلة وصول المصلين وسبقه منع رفع الأذان فيه وتقطيع أسلاكه يمثل عدواناً متصاعداً بحق شعبنا وتعدٍ سافر على حقوقه المشروعة  وانتهاك صارخ لحرية العبادة".

 وختم بالقول: استمرار هذه الإجراءات العنصرية والعبث الصهيوني في المسجد الأقصى والتضييق على أبناء شعبنا وملاحقة المصلين فيه  يشكل صاعق التفجير لثورة عارمة ضد المحتل الصهيوني ومخططاته العنصرية التي تستهدف المسجد للأقصى.

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