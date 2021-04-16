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لبنان: بشرى بانخفاض حالات الاستشفاء جراء (كورونا)

لبنان: بشرى بانخفاض حالات الاستشفاء جراء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بشر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت فراس الأبيض اللبنانيين بانخفاض حالات الاستشفاء بسبب فيروس كورونا، إلا أنه أشار إلى أن عدد حالات العدوى اليومية الجديدة لا يزال مرتفعا.

وقال الأبيض في تغريدة عبر "تويتر": "يعد الانخفاض، خلال الأسبوع الماضي، في عدد مرضى الكورونا الذين احتاجوا دخول العناية المركزة، وفي معدل الفحوصات الموجبة المبلغ عنه، أخبارا جيدة في بلد يمر بأزمات متعددة".

وأشار إلى أنه "على الرغم من الانخفاض في حالات الاستشفاء بسبب كورونا، لا يزال عدد حالات العدوى اليومية الجديدة مرتفعا، ولا يزال معدل الفحوصات الموجبة يزيد عن 10%"، مبينا أن "هذا يعني أن الفيروس حاضر بقوة في المجتمع".

وأكد الأبيض أنه "مع تخفيف القيود وفتح المدارس، لن يكون عودة التزايد في عدد الحالات مفاجئا"، مضيفا: "اتخذت السلطات عدة خطوات لتحسين سير عملية نشر اللقاح، كما أن المزيد من أنواع اللقاح متاح الآن. ومع ذلك، تزيد المخاوف بشأن الآثار الجانبية والسلامة من تردد العامة في تلقي اللقاح، ولا يزال عدد اللقاحات التي وصل إلى لبنان منخفضا".

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