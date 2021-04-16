موظفو التشريعي بقطاع غزة يوجهون رسالة للرئيس عباس ورئيس الوزراء



فخامة السيد الرئيس حفظه الله ورعاه



دولة رئيس الوزراء حفظه الله



ان الظلم الذي وقع على ابنائكم في المجلس التشريعي لا يحتمل، فبعد صبر وطول معاناة مع ظلم التقاعد المالي سعدنا ببشريات قراركم وتعليماتكم بإلغاء هذا القرار الظالم، إلا أننا تفاجأنا وصعقنا باستثنائنا نحن موظفي المجلس التشريعي وبقاء هذا القرار الظالم علينا، فصبرنا وآثرنا الصمت، عل ما حدث معنا هو خطأ أو خلل وسيتم تجاوزه الشهر التالي.



وسمعنا بوعودات هشة بأن التقاعد المالي في طريقه للحل، ولكن للأسف حتى خط هذه الكلمات ما زلنا نرزخ تحت هذا القرار الجائر المسمى بالتقاعد المالي الذي انهكنا؛ حتى اننا بتنا كمن مسه الشيطان لا ندري ماذا نفعل، فَصَمْتنا وصَبْرنا قابله تجاهل مريب لنا، فلا احد يوضح اسباب ما نحن فيه، ولا يبعث برسالة اطمئنان تخفف عنا هذا الجبل الجاثم على صدورنا..



كلنا ثقة بأن الله لن يخذلنا .. وأن قرار السيد الرئيس سينفذ وان الظلم سيزول بقرار يثلج صدورنا..



أبناؤكم المخلصين سيدي الرئيس ينتظرون اﻻنصاف والعدل والمساواة كجميع الوزارات ممن رفع عنهم التقاعد المالي.



وأعربوا عن أسفهم من استمرار أزمة قرار التقاعد المالي الذي لم تحل كباقي زملائهم في قطاع غزة.وفيما يلي نص الرسالة: