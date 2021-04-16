الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس

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رام الله - دنيا الوطن

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية.



ووفق وكالة (رويترز) فقد قالت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك: إنه تم العثور على جميع الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب مطار المدينة الدولي حيث أطلق مسلح النار.



ولفتت الشرطة إلى أن أشخاصاً آخرين نقلوا إلى المستشفى لكنها لم تكشف عددهم. وأضافت كوك أنهم يعتقدون أن المسلح قُتل منتحراً.