زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت الزوارق البحرية الاسرائيلية، صباح اليوم الخميس، نيران رشاشاتها الثقيلة وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب مراكب الصيادين وفتحت خراطيم المياه وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة.



يذكر أن زوارق الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيّادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.