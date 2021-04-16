شؤون فلسطينية

زكريا الآغا يوجّه رسالة إلى عناصر تفريغات 2005

زكريا الآغا يوجّه رسالة إلى عناصر تفريغات 2005
رام الله - دنيا الوطن
وجه القيادي في حركة فتح زكريا الأغا، رسالة إلى عناصر تفريغات 2005، و2006، و2007، مؤكدًا أن حقوقهم لن تضيع.

وقال الأغا عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "إخواني فرسان ومناضلو تفريغات 2005، و2006، و2007، لن تضيع حقوقكم بإذن الله".

وأشار إلى أن "معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها لن تذهب هدرًا، مذكر إياهم بأن النصر صبر ساعة وما بعد الضيق إلا الفرج، فإن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين".

وختم تصريحه بالقول: "الله يعطيكم القوة والصبر الجميل".

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