المطران حنا: التوسع الاستيطاني والظلم والعنف الممارس بحق شعبنا جرائم بحق الانسانية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم بأن التوسع الاستيطاني في القدس والضفة والظلم والعنف الممارس بحق شعبنا انما تعتبر جرائم بحق الانسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان واستهداف مباشر للشعب الفلسطيني الذي يسعى من اجل ان يعيش بحرية وكرامة في وطنه مثل باقي شعوب العالم.



وأضاف المطران حنا: "أما آن لهذه المظالم ان تتوقف وسياسات الاعتقالات وسرقة الاراضي وبناء المستوطنات انما مستمرة ومتواصلة وبوتيرة اسرع مما كان سابقًا".



وذكر حنا "شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من هذا الظلم والذي يستهدف بنوع خاص مدينة القدس ومقدساتها واوقافها وانسانها لن يستسلم لهذه الممارسات الظالمة وسيبقى الفلسطينيون منتصبي القامة مدافعين عن ثوابتهم وحقوقهم السليبة".