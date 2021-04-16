الاحتلال يعتقل 8 شبان من الأقصى ومواجهات في عدة أحياء مقدسية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء أمس وفجر اليوم الجمعة، 8 شبان من داخل المسجد الاقصى عقب اقتحام المصلى القبلي والساحات الخارجية للمسجد في محاولة لإخراج المصلين منه.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة أحياء مقدسية وتحديدا في نقاط القدس القديمة، وتجددت هذه المواجهات قرب باب العامود لليوم الثالث على التوالي إثر قمع الاحتلال الشبان المتواجدين بالقنابل الصوتية واستفزازات شرطة الاحتلال للمقدسيين، وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، حيث اختطف مستعربون شابا من منطقة باب العامود.



كما اعتدت قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين قرب باب الساهرة بالضرب والدفع، وأجبرتهم على المغادرة بالقوة، وسط انتشار شرطي في المكان.