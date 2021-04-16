مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

قتل شابان شقيقان من مدينة باقة الغربية متأثرين بجراحيهما الحرجة إثر جريمة إطلاق نار في طولكرم بالضفة فجر اليوم الجمعة.



وحسب التفاصيل، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على سيارة خصوصية، ما أسفر عن مقتل الشقيقين شافع وصلاح محمد أبو حسين بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهما على يد الطواقم الطبية.



ومما يذكر أن والدة الشقيقين قتلت أيضًا في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة في باقة الغربية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.



وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 28 قتيلا.