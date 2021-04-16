شؤون فلسطينية

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قتل شابان شقيقان من مدينة باقة الغربية متأثرين بجراحيهما الحرجة إثر جريمة إطلاق نار في طولكرم بالضفة فجر اليوم الجمعة.

وحسب التفاصيل، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على سيارة خصوصية، ما أسفر عن مقتل الشقيقين شافع وصلاح محمد أبو حسين بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهما على يد الطواقم الطبية.

ومما يذكر أن والدة الشقيقين قتلت أيضًا في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة في باقة الغربية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 28 قتيلا.

أخبار ذات صلة

في الجمعة الأولى من رمضان.. الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

في الجمعة الأولى من رمضان.. الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل 8 شبان من الأقصى ومواجهات في عدة أحياء مقدسية

الاحتلال يعتقل 8 شبان من الأقصى ومواجهات في عدة أحياء مقدسية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة وقت السحور

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة وقت السحور

طالع أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة

طالع أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع تطورات الحالة الجوية بفلسطين حتى الاثنين.. وهذه تحذيرات الأرصاد

طالع تطورات الحالة الجوية بفلسطين حتى الاثنين.. وهذه تحذيرات الأرصاد

الاحتلال يقصف نقاط رصد تابعة للمقاومة بقطاع غزة

الاحتلال يقصف نقاط رصد تابعة للمقاومة بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

بحر يطالب المقاومة بإنجاز صفقة وفاء أحرار جديدة

بحر يطالب المقاومة بإنجاز صفقة وفاء أحرار جديدة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الأحمد: على المجتمع الدولي بذل الجهود مع إسرائيل لعدم وضع العراقيل امام الانتخابات

الأحمد: على المجتمع الدولي بذل الجهود مع إسرائيل لعدم وضع العراقيل امام الانتخابات

أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات: إيقاد شعلة الحرية لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات: إيقاد شعلة الحرية لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية: حالتا وفاة وأربع إصابات جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج

الخارجية الفلسطينية: حالتا وفاة وأربع إصابات جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج

شاهد: إطلاق صاروخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنة (سديروت)

شاهد: إطلاق صاروخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنة (سديروت)

الخارجية الأردنية: وجهنا اليوم مذكرة احتجاج رسمية على الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

الخارجية الأردنية: وجهنا اليوم مذكرة احتجاج رسمية على الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

منوعات

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج &#34;إنتي مين أصلاً&#34;

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج "إنتي مين أصلاً"

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

عربي

الرياض تدين استهداف مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

الرياض تدين استهداف مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

أبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليمية

أبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليمية

السيسي: يجب تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على المنطقة بالكامل

السيسي: يجب تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على المنطقة بالكامل

مجلس الأمن الدولي يصوت على مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يصوت على مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا