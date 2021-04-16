أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة وقت السحور

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رام الله - دنيا الوطن

عقّبت حركة حماس، على قصف الاحتلال لقطاع غزة فجر اليوم الجمعة.



وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "غزة المقاتلة الصابرة تتعرض في هذه الأثناء لقصف صهيوني في ساعات السحور من ليل رمضان".



وأضاف: "ستبقى غزة كما كل مدن فلسطين شوكة في حلق الاحتلال، تُشهر سيفها طلباً لحقها في الحرية،وتحرم الاحتلال من الاستقرار على أرض فلسطيني".



وتابع: "هنا يرابط أهلها ممسكين بالجمر، كما المرابطين في الاقصى ومدن الضفة".



يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت، فجر اليوم الجمعة، عدة أهداف في قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ من القطاع.