طالع أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة كما يلي:



أسعار الخضروات :



البندورة: 1 ك = 1.5 شيكل



خيار: 3 ك = 10 شيكل



بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل



السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل



سلق: 1ربطة = 2 شيكل



ملوخية: 1ك = 3 شيكل



كوسا: 1ك = 305 شيكل



بصل بلدي: 1 ك = 2 شيكل



بصل مصري: 1ك = 1.8 شيكل



بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل



فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل



زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل



قرع أصفر 1ك = 2 شيكل



باذنجان : 1ك = 3 شيكل



لفت: اك = 1 شيكل



ورق عنب = 6 شيكل للوقية



قلقاس = 6 شيكل



فول أخضر 1ك = 2 شيكل



ثومة (وقية): 2 شيكل



خس (كبير) = 2 شيكل



زهرة (جميع الأحجام): 2 _ 4 شيكل



ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل



ملفوف أحمر: 3 شيكل



ليمون: 5 ك = 10 شيكل



جزر : 1ك = 2 شيكل



أسعار الفواكه:



فراولة 1ك = 3 شيكل



موز: 1 ك = 3.5 شيكل



تفاح: 3 ك = 10 شيكل



تفاح أمريكي: 7 شيكل



أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل



بوملي: 1ك = 2 شيكل



برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل



كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل



أفوكادو: 1ك = 6 شيكل



كيوي: 1ك = 7 شيكل



قشطة 1ك = 16 شيكل



شمام 1ك = 4 شيكل



كستناء 1ك = 12 شيكل



عنب أسود 1ك = 12 شيكل



رمان 1ك = 4 شيكل



أسعار الدواجن واللحوم



بيض: 12 شيكل الكرتونة



دجاج: 10.5 شيكل للكيلو الواحد



لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد



لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد.