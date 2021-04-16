الرياض تدين استهداف مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق أول أمس.



وأكدت الوزارة في بيان، رفض المملكة القاطع لهذا الاعتداء الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وشددت الوزارة على وقوف السعودية الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، والتأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف.