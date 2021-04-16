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أبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليمية

أبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليمية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر بيان للجامعة العربية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، زار اليوم العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المشاورات بين أبو الغيط وفرحان تناولت مختلف القضايا الإقليمية، حيث استعرض الأمين العام نتائج جولاته الأخيرة في كل من تونس والعراق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحسب المصدر، أكد أبو الغيط على "أهمية تنشيط العمل العربي المشترك في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة العربية تهديدات مشتركة".

ولفت الأمين العام إلى أن "وقف إطلاق النار الكامل هو الخطوة الأولى نحو حل الأزمة اليمنية ومعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي تواجهه البلاد".

وبين أبو الغيط أن "المبادرة التي قدمتها السعودية في هذا الصدد تمثل معالجة متوازنة ومدخلا سليما للتسوية الشاملة للأزمة"، داعيا بالوقت ذاته الحوثيين إلى "أن يغلبوا مصلحة الشعب اليمني على أي اعتبارات أو أجندات أخرى".

وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد على أهمية التضامن العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية، محذرا من التوصل إلى تسويات في الإقليم لا تراعي المصالح العربية، وتشجع القوى التي تعمل على تقويض الاستقرار.

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