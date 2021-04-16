السيسي: يجب تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على المنطقة بالكامل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضرورة تسوية قضية سد النهضة "لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل".



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، حيث اكد السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



من جانبه، أكد الرئيس جيلة اعتزاز جيبوتي بـ"العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.