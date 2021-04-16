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طالع تطورات الحالة الجوية بفلسطين حتى الاثنين.. وهذه تحذيرات الأرصاد

طالع تطورات الحالة الجوية بفلسطين حتى الاثنين.. وهذه تحذيرات الأرصاد
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ودافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2021/04/17 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية ويبقى الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2021/04/18 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/04/19 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الاحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

       درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-16 28-20 32-23 بيت لحم 28-16 28-20 32-23
رام الله والبيرة 27-15 27-19 31-22 طولكرم 29-16 29-19 33-25
نابلس 29-16 29-21 33-24 قلقيلية 29-16 29-19 33-25
جنين 30-16 30-21 34-24 سلفيت 28-16 28-20 32-23
طوباس 31-16 31-21 35-24 روابي 29-16 29-21 33-24
الخليل 27-15 27-19 31-22 غزه 25-17 26-19 33-26
أريحا 37-20 37-24 39-27 خانيونس 25-17 26-19 33-26
الأغوار الشمالية 35-18 35-22 37-25 رفح 28-16 28-19 33-25

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